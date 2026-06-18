Собянин сообщил о 52 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Подразделения ПВО сбили на московском направлении 52 украинских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Таким образом, с начала суток мэр Москвы сообщил об уничтожении 137 БПЛА, направлявшихся к столице.
Несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Также Собянин сообщил, что обломки уничтоженного дрона упали на территории торгового центра «Садовод» и повредили одно из зданий.
Ранее власти Москвы ограничили публикацию данных о последствиях терактов, в том числе ударов беспилотников.
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