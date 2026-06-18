Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о 52 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Подразделения ПВО сбили на московском направлении 52 украинских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РБК

Подразделения ПВО сбили на московском направлении 52 украинских БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Таким образом, с начала суток мэр Москвы сообщил об уничтожении 137 БПЛА, направлявшихся к столице.

Несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Также Собянин сообщил, что обломки уничтоженного дрона упали на территории торгового центра «Садовод» и повредили одно из зданий.

Ранее власти Москвы ограничили публикацию данных о последствиях терактов, в том числе ударов беспилотников.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше