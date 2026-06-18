За ночь над Ростовской областью сбили около 60 беспилотников

Около 60 БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«По уточненной информации, сегодня ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском», — написал он.
Слюсарь добавил, что один из двух пожаров, возникших после падения обломков беспилотника на территории коммерческих объектов, произошел в Красносулинском районе. Возгорание ликвидировали. Борьба со вторым пожаром продолжается. «Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась», — написал губернатор.
Ночью при ударе дрона в городе Гуково погиб один человек, двоих доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Слюсарь уточнил, что пострадавшие являются сотрудниками грузовой станции вокзала.
В Белгородской области при ударе беспилотника по территории коммерческого объекта в поселке Ракитное пострадал мужчина, сообщил региональный оперштаб.
Подмосковье ночью и утром 18 июня также подверглось налету БПЛА. В ряде населенных пунктов вспыхнули пожары. При падении обломков аппарата в деревне Степаново (Электросталь) женщина получила незначительное ранение плеча.