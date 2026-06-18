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Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1576-й

Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала суток на подлете к столице всего сбито около 180 БПЛА. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:25 Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА в Калужской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

8:16 ❗️Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 555 украинских беспилотника.

8:11 Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области — один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

8:08 Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ~в Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина~, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты.

8:05 ? Системой ПВО Минобороны уничтожены 52 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

8:00 Сегодня 1576-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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