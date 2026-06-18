Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России. Военная операция, день 1576-й

Силы ПВО уничтожили 555 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала суток на подлете к столице всего сбито около 180 БПЛА. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Около 60 БПЛА уничтожены в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.