«Как вы собираетесь побеждать?»: на Западе пришли в ужас от стратегии НАТО

Американский политолог Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета, заявил, что западные лидеры не могут внятно объяснить, о какой именно «войне» с Россией они рассуждают и в чем видят угрозу со стороны Москвы. В эфире YouTube-канала он отметил, что гипотетический конфликт между Россией и США или НАТО неизбежно будет «ограниченным» и не сможет повторить масштабы мировых войн XX века.