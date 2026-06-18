Собянин сообщил, что несколько дронов достигли Московского НПЗ

Несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», — написал он.
По словам Собянина, ночью 18 июня были уничтожены 42 дрона, которые летели на Москву. Обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего одно из зданий получило повреждения.
Кроме того, в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский (Раменское) действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
16 июня в ходе налета БПЛА на Москву один из дронов повредил объект МНПЗ, из-за чего на его территории возник пожар. Возгорание удалось локализовать, а потом и ликвидировать.
Тогда в Подмосковье в результате атаки беспилотников пострадали шестеро человек, включая 13-летнюю девочку.
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