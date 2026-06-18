ТАСС: ЕС обсуждает пересмотр уже выданных россиянам виз и ВНЖ

По словам собеседника агентства, меры могут затронуть тех, кто работал в российских компаниях, выражал поддержку СВО «или, наоборот, не поддерживает местный политический курс». Обоснованием для таких мер могут стать «соображения безопасности». «С марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли», — утверждает источник.