На подлете к Москве сбили около 180 дронов с начала суток

Подразделения ПВО сбили на московском направлении около 180 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается», — написал он.
Ранее мэр Москвы сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Также обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего одно из зданий получило повреждения.
Кроме того, в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные укрытия, в том числе с бортов воздушных судов, в 7:10 мск пресс-служба авиагавани сообщила о снятии ограничений.
Движение по МКАД от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе ограничено в обоих направлениях, сообщает МВД. Кроме того, движение ограничено напротив улицы Привольной по Новорязанскому шоссе, Чагинская улица перекрыта полностью. Перекрыта также улица Капотня от Верхних полей до МКАД и улица Верхние поля от улица Марьинский парк до МКАД. Ведомство попросило водителей использовать пути объезда.
Пресс-служба Минобороны России сообщила, что течение ночи на четверг, 18 июня, подразделения ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 555 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областях, на московском направлении и в Крыму, а также над акваторией Азовского моря.
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