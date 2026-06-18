На подлете к Москве сбили около 180 дронов с начала суток

Кроме того, в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский (Раменское) действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров в безопасные укрытия, в том числе с бортов воздушных судов, в 7:10 мск пресс-служба авиагавани сообщила о снятии ограничений.