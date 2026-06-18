Белгородский оперштаб сообщил о двух пострадавших при атаках БПЛА

Мужчина пострадал при ударе беспилотника по территории коммерческого объекта в поселке Ракитное Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
Он получил непроникающее ранение спины. «Самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении.
Оперштаб также пишет, что вечером 17 июня за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. «У нее диагностировали ушиб мягких тканей головы. Помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение», — сообщает ведомство.
В Ростовской области в результате атаки беспилотников один человек погиб, двоих госпитализировали. Кроме того, загорелись два коммерческих объекта. Над регионом всего с начала суток сбили более 60 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ночью и утром 18 июня налету беспилотников подверглась Московская область. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома, женщина получила незначительное ранение плеча.
17 июня в Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль, погиб мирный житель.
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