Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов на Московскую область

В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты, сообщил в «Максе» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома», — добавил он.
Кроме того:
На кровлю ТЦ «Белая дача» упали обломки дрона. «Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется», — сказано в сообщении.
В Люберцах обломки дронов упали в нескольких местах, повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет.
В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома, женщина получила незначительное ранение плеча и отказалась от госпитализации. В Электростали на улице Радио в результате падения обломков загорелась машина, никто не пострадал, пожар оперативно локализовали.
В Чехове в деревне Масново-Жуково дрон попал в дачный дом на территории СНТ. Разрушены строение и хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
В поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков. Информация о повреждениях уточняется.
В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания дрона загорелись два дачных дома. На месте работаю пожарные службы, пострадавших нет.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подразделения ПВО сбили 52 БПЛА.
Ранее он сообщал, что нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, который также был атакован двумя днями ранее. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего повреждения получило одно из зданий.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».