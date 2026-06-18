Воробьев рассказал о последствиях атаки дронов на Московскую область

Ранее он сообщал, что нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, который также был атакован двумя днями ранее. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод», из-за чего повреждения получило одно из зданий.