Все для Победы: о чем говорили на пятом медиафоруме СМИ Башкирии

«У нас большое количество ребят воюет. Я могу сказать, что порядка четырех тысяч ребят вернулось домой, тысяча из них с инвалидностью. Большая задача для всех нас — встретить ребят, помочь им социализироваться, начать новую жизнь. Семьдесят пять процентов ребят мы уже трудоустроили. Но самая главная задача — это поддержать наших воинов. Война становится ожесточенной и коварной. И для бойцов одной из больших поддержек является то, что мы о них говорим, заботимся о них. Наши ребята говорят, что когда к ним приезжают журналисты, для них это большая радость. Я же не зря подписал указ об увековечении трудовых подвигов жителей Республики Башкортостан. Большое количество видеоматериалов сейчас передаётся в архив, они цифруются, и у нас большая база должна сформироваться. У нас есть институт военных корреспондентов. Спасибо нашим военкорам за их важную работу», — подчеркнул Радий Хабиров.