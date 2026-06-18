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Обломки беспилотника упали территории московского ТЦ «Садовод»

В Москве одно из зданий получило повреждения после падения обломков БПЛА на территории торгового центра «Садовод», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РБК

В Москве одно из зданий получило повреждения после падения обломков БПЛА на территории торгового центра «Садовод», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков на территории торгового центра “Садовод” зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий», — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал, добавил глава города.

Собянин также написал, что ПВО сбила еще пять беспилотников на подлете к столице. Таким образом, с начала суток на московском направлении уничтожены 33 дрона.

В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский (Раменское) действуют ограничения на прием и выпуск рейсов.

16 июня в результате атаки дронов на Подмосковье в поселке Случайный в Электростали пострадали шесть человек: пятеро и 13-летняя девочка. Кроме того, дрон повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), возникло возгорание, которое вскоре было локализовано и потушено.

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