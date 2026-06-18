В Манчестере пройдут судьбоносные для Стармера дополнительные выборы

Июньские опросы показали, что Бернхэм может победить на выборах. Согласно данным компании Opinium, он может набрать 46% голосов, в то время как его ближайший конкурент из правой партии Reform UK Роберт Кеньон может набрать 41%. Отмечается, что голоса у Reform UK оттягивает другая правая партия — Restore Britain. Ее кандидат Ребекка Шепард может набрать 7% голосов.