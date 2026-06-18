В Манчестере пройдут судьбоносные для Стармера дополнительные выборы

ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости. Дополнительные выборы, которые могут привести к отставке британского премьер-министра Кира Стармера, состоятся в четверг в округе Мейкерфилд в Манчестере на севере Англии.
В начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах по всей стране. На этом фоне депутат от лейбористов Джош Саймонс заявил, что уходит с поста депутата от Мейкерфилда и уступает свое кресло ключевому сопернику Стармера, мэру Манчестера Энди Бернхэму.
При этом кресло не перешло автоматически Бернхэму, который должен сначала победить на дополнительных выборах в округе. В случае победы Бернхэм пройдет в палату общин и сможет бороться за премьерское кресло. Сам Бернхэм впоследствии подтвердил намерение начать официальную процедуру внутри партии лейбористов для смещения Стармера.
Июньские опросы показали, что Бернхэм может победить на выборах. Согласно данным компании Opinium, он может набрать 46% голосов, в то время как его ближайший конкурент из правой партии Reform UK Роберт Кеньон может набрать 41%. Отмечается, что голоса у Reform UK оттягивает другая правая партия — Restore Britain. Ее кандидат Ребекка Шепард может набрать 7% голосов.
Всего в выборах участвуют 14 кандидатов. Среди них как независимые, так и кандидаты от либерал-демократов, партии зеленых, консерваторов и шуточной «Официальной партии чудаков, сумасшедших, помешанных» (The Official Monster Raving Loony Party).
В понедельник газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Бернхэм намерен начать борьбу за премьерское кресло сразу после победы на допвыборах.