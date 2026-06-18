Уран Ирана подлежит уничтожению непосредственно на территории страны

Между США и Ираном был согласован меморандум о взаимопонимании, который предусматривает ряд ключевых шагов в отношении иранской ядерной программы, сообщает ТАСС.
Уничтожение урана: Запасы высокообогащенного урана Ирана подлежат уничтожению непосредственно на территории страны. Этот процесс будет проходить под строгим контролем инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что МАГАТЭ совместно с американской стороной окажут Тегерану техническое содействие в этом вопросе.
Нефтяной экспорт: Исламской Республике Иран будет разрешено возобновить продажу нефти на мировом рынке.
Фонд восстановления: Для поддержки экономики Ирана планируется создание специального инвестиционного фонда объёмом $300 млрд. Участниками этого фонда станут страны Персидского залива, в то время как Соединённые Штаты официально не будут входить в его состав.
Военное присутствие США: Вашингтон принял решение сохранить текущий уровень своего военного присутствия в регионе Ближнего Востока до момента подписания окончательного всеобъемлющего соглашения с Ираном.
Официальная церемония подписания данного меморандума была запланирована на 19 июня в Швейцарии. Документ также предусматривает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и снятие морской блокады с Ирана.
На юго-востоке Москвы ограничили движение из-за атаки БПЛА.