Лукашенко принял указ о плотности роботов в 100 единиц на 10 000 сотрудников

Для потребителей роботов предусматривается снижение налогов за счет возможности учесть для расчета налога на прибыль амортизацию с коэффициентом 1,5. Также роботы будут освобождены от ввозного НДС. Вместе с тем предусмотрен полный вычет НДС при покупке роботов на территории республики (возврат в течение 30 дней).