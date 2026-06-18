Президент Беларуси Александр Лукашенко принял указ о плотности роботов в 100 единиц на 10 000 сотрудников. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в среду, 17 июня, подписал указ № 198 «О стимулировании роботизации». Документ был принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития страны на 2026−2030 годы, утвержденной решением VII Всебелорусского народного собрания. Согласно программе, в 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности должна быть на уровне не менее 100 единиц на 10 000 сотрудников.
Решать задачу, связанную с роботизацией, будут по двум направлением. Первое — это активизация внедрения роботов за счет создания максимально выгодных условий для их конечных потребителей. Второе — развитие собственного производства роботов и их инжиниринга.
Для потребителей роботов предусматривается снижение налогов за счет возможности учесть для расчета налога на прибыль амортизацию с коэффициентом 1,5. Также роботы будут освобождены от ввозного НДС. Вместе с тем предусмотрен полный вычет НДС при покупке роботов на территории республики (возврат в течение 30 дней).
Для производителей и инжиниринговых компаний также предусмотрели освобождение роботов и их компонентов от ввозного НДС. Резидентам Парка высоких технологий предоставят право на реализацию компонентов роботов для гарантийного и постгарантийного обслуживания, сдачу в аренду произведенных ими роботов.
Подобное даст возможность трансформировать бизнес-модель и перейти от разовой продажи роботов к комплексному управлению продуктом.
Роботизация повышает конкурентоспособность продукции по причине снижения себестоимости производства, а также повышения качества продукции. Принятие указа даст возможность для более динамичного развития отрасли.
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