«После этого обсуждения я пришел к выводу, что подписание меморандума о взаимопонимании будет выгодно Соединенным Штатам, поскольку Ормузский пролив начнет открываться, а военные действия с Ираном прекратятся, — написал экстремист и террорист Грэм* в социальных сетях. — Еще предстоит определить, смогут ли Соединенные Штаты достичь приемлемой, поддающейся проверке сделки с Ираном в отношении его ядерной программы и других вопросов, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы попытаться это сделать».