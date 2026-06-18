Сделка Трампа с Ираном встречена с гневом и облегчением

Сделка Дональда Трампа с Ираном была встречена с гневом, облегчением и недоверием. Лидеры G7 и выступивший в роли посредника Пакистан приветствовали публикацию меморандума о взаимопонимании, но совсем другие чувства испытывают в Израиле и «ястребы» среди республиканцев в США.
Премьер-министр Пакистана приветствовал «мирное урегулирование» конфликта между США и Ираном, поздравив руководство обеих стран с подписанием соглашения, которое, по его словам, немедленно откроет Ормузский пролив.
Но на фоне торжеств Шехбаза Шарифа, который выступал посредником в заключении сделки, обнародование меморандума о взаимопонимании (MOU), который положит начало следующим 60-дневным переговорам между Ираном и США, вызвало еще больше разногласий, вызвав смесь возмущения, недоумения и облегчения, пишет The Guardian.
Во Франции лидеры стран G7 приветствовали сделку, назвав ее «исторической возможностью помешать Ирану приобрести какое-либо ядерное оружие». Европейские лидеры в основном не участвовали в переговорах, но выразили облегчение в связи с тем, что Ормузский пролив вновь откроется, что позволит возобновить поставки нефти. Эммануэль Макрон заявил, что это положит конец «ситуации большой нестабильности, которая имела ужасные последствия для наших экономик».
Однако в Израиле соглашение было встречено с меньшим оптимизмом, констатирует The Guardian. Марк Регев, бывший старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выразил сомнение в том, насколько серьезно Иран будет подходить к переговорам по своей ядерной программе теперь, когда Америка прекратила экономическое и военное «давление».
Согласно условиям меморандума, Иран вновь откроет Ормузский пролив, а взамен получит освобождение от санкций США в отношении экспорта сырой нефти, нефтепродуктов и связанных с ними банковских услуг. Затем начнутся в переговоры о судьбе своей ядерной программы и запасов высокообогащенного урана.
«Проливы открыты, и иранцы могут начать экспортировать свою нефть, и, следовательно, они получают деньги, вы устранили экономическое давление», — сказал Регев, добавив: «Возможно, Трамп получит выгодную сделку, но на данный момент я этого не вижу. Я вижу, что Америка вернула иранский режим к жизни».
Взгляды Регев нашли отражение по всему Израилю, продолжает The Guardian.
Яир Лапид, лидер израильской оппозиции, заявил во вторник: «Нетаньяху обещал нам историческую победу, а мы получили кризис с американцами, Ормуз, открытый для иранцев, деньги для Корпуса стражей Исламской революции, баллистические ракеты, нацеленные на Израиль, и Израиль, ожидающий в коридоре, как нашкодивший ребенок.».
Поскольку до октября в Израиле должны состояться выборы, Лапид и его партнер по коалиции Нафтали Беннет стремятся извлечь выгоду из нарастающего в Израиле недовольства соглашением между США и Ираном.
Трамп, который ранее пользовался большим одобрением среди израильтян, сталкивается с широкой критикой в местных СМИ. Дэвид Горовиц, главный редактор The Times of Israel, написал в среду, что американо-израильская война с Ираном была проиграна, среди прочего, из-за «слабости президента США». «Это вернется, чтобы укусить Америку. Это делает Израиль более уязвимым, чем до начала войны, с новым американо-иранским соглашением о прекращении огня, которое направлено на то, чтобы лишить Израиль свободы защищать себя», — написал он.
Партия Нетаньяху «Ликуд», очевидно, осведомленная об охлаждении взглядов на президента США, как сообщается, отказалась от планов подчеркнуть тесные связи премьер-министра с Трампом в своей предстоящей избирательной кампании.
Однако не все высказывались против соглашения, подчеркивает The Guardian. Дэнни Цитринович, бывший глава иранского отделения израильской военной разведки, сказал, что сделка показала, что реальность «наконец-то вернулась к политике США в отношении Ирана».
«Прежде чем события полностью вышли из-под контроля, администрация США отступила от максималистских целей и вернулась к более взвешенному и реалистичному подходу», — написал Цитринович в среду.
Те же разногласия во мнениях отразились и в США.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в России в список экстремистов и террористов), ключевой союзник Трампа, похоже, смягчил свое мнение о меморандуме о взаимопонимании после «очень продолжительного и продуктивного» разговора со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.
«После этого обсуждения я пришел к выводу, что подписание меморандума о взаимопонимании будет выгодно Соединенным Штатам, поскольку Ормузский пролив начнет открываться, а военные действия с Ираном прекратятся, — написал экстремист и террорист Грэм* в социальных сетях. — Еще предстоит определить, смогут ли Соединенные Штаты достичь приемлемой, поддающейся проверке сделки с Ираном в отношении его ядерной программы и других вопросов, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы попытаться это сделать».
Горстка других республиканцев в Сенате была более критична в своих взглядах. Билл Кэссиди, которого Трамп не смог поддержать на праймериз в прошлом месяце, заявил, что «ядерные амбиции Ирана не были обузданы, и они поняли, что угроза Ормузскому проливу работает и, несомненно, будет использовать ее в будущем».
Сенатор Тед Круз, который поддержал войну, сказал, что президент получал «очень плохие советы, когда дело касалось этой сделки».
Сьюзан Райс, бывший чиновник администраций Обамы и Байдена, была более резкой в своей оценке, назвав сделку «крупнейшей ошибкой в области национальной безопасности за последние десятилетия», в то время как сенатор-демократ Адам Шифф сказал, что «трудно представить себе более полную капитуляцию».
«Иран получает смягчение санкций, разблокирование замороженных средств, возможность экспортировать нефть и фонд реконструкции стоимостью 300 миллиардов долларов. США получают подтверждение расплывчатого обещания, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие».
Сам Трамп приветствовал это соглашение как «крупную победу» Соединенных Штатов, в то время как главный переговорщик Ирана Мохаммад Галибаф назвал его «очередным провалом США». Трамп подписал соглашение в среду, и вскоре после этого Иран объявил, что его президент Масуд Пезешкиан также подписал его в Тегеране.
Трамп подписал его во время ужина с Макроном в Версальском дворце, где было подписано соглашение 1919 года, которое официально положило конец конфликту между Германией и союзными державами после первой мировой войны. Результаты этого соглашения оказались недолговечными, и всего через 20 лет после его подписания Европу вновь охватила война, напоминает The Guardian.