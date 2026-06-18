Трамп подписал мирный план по Ирану: предотвратит «всемирную депрессию»

Дональд Трамп подписал соглашение с Ираном из 14 пунктов, заявив, что оно принесло Соединенным Штатам «крупную победу», несмотря на то, что США пошли на значительные политические и финансовые уступки Ирану, чтобы вновь открыть Ормузский пролив и предотвратить «мировую депрессию».
В своем необычном выступлении в среду Дональд Трамп перешел от угроз Ирану новой волной нападений к заявлению о том, что у этой страны есть основные права на обогащение урана для использования в гражданских целях, что он не будет оказывать давление на Тегеран, чтобы заставить его отказаться от своей программы создания баллистических ракет, и что США «придется вернуть» миллиарды долларов в виде замороженные иранские активы.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал соглашение в среду из Тегерана. Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также подпишет соглашение на более официальной церемонии в Женеве в пятницу.
Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Соглашение является свидетельством провала США. Люди увидят это и осудят».
Защищая сделку, Трамп сказал, что ни один президент США никогда не был так жесток по отношению к Ирану, как он, и «нет ничего умнее рынка — и рынку это нравится».
Трамп заявил, что «альтернативой была бы всемирная депрессия», утверждая, что если бы он не заключил сделку, «Ормузский пролив никогда бы не был открыт. Им не нравится, что корабли стоимостью в миллиарды долларов курсируют взад и вперед по проливу, когда над головой летают их ракеты, а повсюду расставлены мины».
Высокопоставленные представители администрации заявили, что эта сделка поможет предотвратить создание Ираном ядерного оружия, указав на соглашение об обсуждении вопроса о сокращении его запасов высокообогащенного урана весом 440 кг, которые могут быть дополнительно обогащены для использования в ядерном оружии. Трамп заявил, что он готов к тому, чтобы запасы были разведены внутри Ирана под наблюдением Международного агентства по атомной энергии.
Администрация Трампа отложила публикацию полного текста меморандума о взаимопонимании, который по сути является соглашением о прекращении огня на 60 дней, чтобы провести более всеобъемлющие ядерные и постоянные мирные переговоры с Ираном. План из 14 пунктов был продиктован журналистам во время брифинга высокопоставленных чиновников администрации, когда Трамп выступал в конце саммита G7, отмечает The Guardian.
Сделка предоставляет Ирану важные финансовые стимулы, включая немедленное снятие военно-морской блокады иранских портов со стороны США и выдачу разрешений на отправку иранской сырой нефти за рубеж, а также потенциальную отмену всех международных санкций против Ирана, размораживание иранских активов на миллиарды долларов и многое другое. Планируется также создать фонд реконструкции Ирана стоимостью 300 миллиардов долларов, финансируемый региональными партнерами в Персидском заливе.
Трамп гневно отверг предположения о том, что США внесут свой вклад в фонд стоимостью 300 миллиардов долларов, вместо этого заявив, что выплаты странами Персидского залива, вероятно, будут зависеть от хорошего поведения Ирана.
«Любой, кто хочет, может инвестировать. Что, по-вашему, я должен сказать: никому не разрешается инвестировать? Но мы не инвестируем, мы не вкладываем даже 10 центов», — сказал он.
По словам высокопоставленного представителя администрации, соглашение о прекращении огня касалось Ливана, что является ключевым требованием Ирана, которое удержит Израиль от проведения военных операций в этой стране. В нем также содержался пункт, гарантирующий «территориальную целостность» Ливана, хотя представитель администрации, когда его спросили, не подтвердил, что это означает, что Израиль будет вынужден уйти с территории страны, которую он оккупировал в качестве «буферной зоны» против «Хезболлы».
Взамен Иран согласится сдерживать своих иностранных союзников, включая «Хезболлу» в Ливане, и «подтверждает, что он не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие».
Соглашение также предусматривает бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней, но в среду Галибаф заявил, что Иран будет взимать плату с судов, проходящих по этому водному пути, по истечении срока, предусмотренного меморандумом о взаимопонимании.
В интервью, показанном по государственному телевидению, Галибаф заявил, что «Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию», добавив: «Иран имеет право на суверенитет над Ормузским проливом, и, конечно, мы будем получать плату за услуги».
Аналитик Сюзанна Мэлони комментирует: «На самом деле, уровень компетентности и детализации, которые требуются для выработки даже ядерной части соглашения, кажутся ошеломляющими для администрации, которая в ходе этих переговоров не справляется со своими обязанностями. Иранцы ожидают многого… Они смогут экспортировать нефть без режима санкций, что на данный момент кажется почти нереальным. Они собираются очень быстро заработать кучу денег».
Трамп поддержал совместное заявление лидеров G7, в котором они приветствовали сделку, но отметили, что для сдерживания иранской программы создания баллистических ракет необходимо последующее соглашение, которое напрямую не затрагивается в меморандуме о взаимопонимании. «У них должно быть что-то, потому что у других людей есть что-то. У тебя должно быть немного», — сказал Трамп.
«Что я собираюсь делать? Позволю ли я Саудовской Аравии иметь ракеты, но они не смогут их получить?» — добавил он, имея в виду предыдущие обсуждения с советниками по ракетному арсеналу Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это «очень хорошей сделкой», добавив, что союзники США по G7 поддерживают ее, «потому что это соглашение кладет конец ситуации большой нестабильности, которая имела ужасные последствия для наших экономик».
Но предложение G7 о дальнейших переговорах с участием европейских лидеров по поводу иранских баллистических ракет и поддержки «прокси», несомненно, будет отвергнуто Ираном. Тегеран ведет переговоры исключительно с США и считает Европу в значительной степени неуместной, констатирует The Guardian. Иран также, вероятно, отвергнет план Франции и Великобритании по созданию целевой группы для сопровождения судов через пролив, предложение, одобренное в заявлении лидеров G7.
Лидеры G7 заявили, что соглашение предоставляет «историческую возможность помешать Ирану приобрести какое-либо ядерное оружие и устранить угрозы, связанные с его региональной и баллистической деятельностью. Мы поддерживаем его и готовы внести свой вклад в его реализацию».
Трамп также озвучил примирительную ноту по поводу возвращения замороженных активов Ирану, что является условием Совместного всеобъемлющего плана действий администрации Обамы, которое он сам же и раскритиковал в 2015 году.
«Мы забрали много их денег», — сказал Трамп журналистам. «Это не наши деньги, это их деньги, и мы заморозили их в определенный момент времени. Я думаю, нам придется вернуть их, вы знаете, если бы мы их не вернули, никто никогда больше не стал бы инвестировать в доллар».
Трамп заявил, что цена барреля нефти упала до 72 долларов — во вторник нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов — и вскоре упадет ниже уровня, на котором она была до войны.