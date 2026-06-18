Трамп подписал мирный план по Ирану: предотвратит «всемирную депрессию»

В своем необычном выступлении в среду Дональд Трамп перешел от угроз Ирану новой волной нападений к заявлению о том, что у этой страны есть основные права на обогащение урана для использования в гражданских целях, что он не будет оказывать давление на Тегеран, чтобы заставить его отказаться от своей программы создания баллистических ракет, и что США «придется вернуть» миллиарды долларов в виде замороженные иранские активы.