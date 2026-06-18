США анонсировали сокращение военного присутствия в Европе

Этот шаг Вашингтона стал неожиданностью для многих союзников по блоку и вызвал обеспокоенность в Конгрессе США. Законодатели опасаются, что преждевременный вывод войск может ослабить позиции НАТО и послать неверный сигнал России. Тем не менее, действующее законодательство позволяет администрации проводить частичные сокращения без вмешательства Конгресса, пока общая численность войск превышает установленный порог в 76 000 человек.