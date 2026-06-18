США анонсировали сокращение военного присутствия в Европе

Соединенные Штаты Америки приняли решение о немедленном начале сокращения своего военного присутствия на территории Европы. Об этом официально заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув при этом уверенность альянса в том, что Вашингтон сохранит обязательства по коллективной обороне и примет участие в защите европейских стран в случае возникновения вооруженного конфликта. Сообщает ТАСС.
Данное стратегическое решение выходит за рамки ранее анонсированного вывода 5000 американских военнослужащих из Германии. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести гораздо более масштабное сокращение контингента: «Мы будем сильно сокращать. И сократим гораздо больше, чем на 5000».
В рамках пересмотра военной стратегии Пентагон планирует:
Сократить авиационную группировку: количество истребителей F-16 и F-15E, предоставляемых для операций НАТО, уменьшится со 150 до 100 единиц. Также будет выведена часть самолетов морской разведки (с 26 до 15) и все восемь самолетов-заправщиков.
Перебазировать флот: планируется передислокация одной подводной лодки с ракетным вооружением, одного авианосца и нескольких боевых кораблей.
Уменьшить вклад в силы быстрого реагирования: США отказываются предоставлять в распоряжение альянса авианосную ударную группу, соединение стратегических бомбардировщиков и более 50 истребителей.
Этот шаг Вашингтона стал неожиданностью для многих союзников по блоку и вызвал обеспокоенность в Конгрессе США. Законодатели опасаются, что преждевременный вывод войск может ослабить позиции НАТО и послать неверный сигнал России. Тем не менее, действующее законодательство позволяет администрации проводить частичные сокращения без вмешательства Конгресса, пока общая численность войск превышает установленный порог в 76 000 человек.
Основная цель данной политики — перераспределение ресурсов в пользу Индо-Тихоокеанского региона и стимулирование европейских партнеров к ускоренному наращиванию собственных вооруженных сил и снижению зависимости от американской поддержки.
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