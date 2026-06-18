Politico рассказала о подробностях контактов Евросовета с Россией

Контакты, которые в последнее время Европейский совет осуществлял с Россией, были краткими и не касались «существенных вещей». Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты, участвовавшего в беседах.
При этом, по его словам, они отражали тот факт, что у Евросоюза есть «конкретные интересы, которые необходимо защищать».
«Поэтому важно установить дипломатические каналы с Россией», — сказал изданию чиновник на условиях анонимности.
Он отметил, что Кошта «тесно координировал свои действия с европейскими лидерами по вопросу возможного взаимодействия с Россией и вопросам, которые будут обсуждаться в подходящий момент».
ЕС «не является посредником» между Украиной и Россией, подчеркнул чиновник.
Еще один дипломат в структуре ЕС на вопрос об осуществленных контактах заявил Politico, что Евросовет «не имеет мандата на то, чтобы это делать». Представители Евросовета и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также французский чиновник в ответ на запросы издания отказались от комментариев.
Два источника сообщили Politico, что вопрос о роли Европы в мирных переговорах по Украине может быть поднят на встрече лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, но решения о том, кто должен возглавить контакты, пока не ожидается.
Накануне Bloomberg сообщило, что аппарат Кошты пытается наладить неофициальный канал связи с Кремлем для возможного диалога с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Собеседники агентства утверждали, что главный советник Кошты как минимум дважды провел телефонные разговоры со своим российским «коллегой» «с целью подготовки почвы для более предметных переговоров в будущем».
В мае Кошта заявил, что у стран ЕС «есть потенциал» для переговоров с Путиным. Председатель подчеркнул, что обсуждает детали будущего контакта с российским президентом лидеров 27 стран ЕС. При этом Кошта отметил, что Евросоюз не намерен мешать переговорам, которые ведут США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем. В том же месяце Путин сообщил, что Россия открыта для переговоров с Европой. По его мнению, предпочтительным переговорщиком для российской стороны может быть бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Глава евродипломатии Кая Каллас на прошлой неделе заявила, что момент для переговоров между Россией и Евросоюзом еще не наступил. Чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, ЕС разрабатывает 21-й пакет санкций, подчеркнула политик. Незадолго до этого президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу выступить инициатором начала переговоров с Россией по украинскому урегулированию.
С 15 по 17 июня во Франции проходит саммит G7 («Большой семерки»), в котором участвуют страны-участницы и приглашенные лидеры Украины, Египта, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Индии, Южной Кореи, Кении и Бразилии. Одной из тем обсуждения политиков стала выработка общего подхода к урегулированию украинского вопроса.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».