Politico рассказала о подробностях контактов Евросовета с Россией

В мае Кошта заявил, что у стран ЕС «есть потенциал» для переговоров с Путиным. Председатель подчеркнул, что обсуждает детали будущего контакта с российским президентом лидеров 27 стран ЕС. При этом Кошта отметил, что Евросоюз не намерен мешать переговорам, которые ведут США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем. В том же месяце Путин сообщил, что Россия открыта для переговоров с Европой. По его мнению, предпочтительным переговорщиком для российской стороны может быть бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.