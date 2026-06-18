«Рейган переворачивается в гробу»: сделка Трампа с Ираном стала результатом нереалистичных амбиций

«Сделка Трампа с Ираном является результатом нереалистичных амбиций в отношении неприемлемой войны», — пишет автор аналитического материала в британском издании The Guardian. США вступили в войну с максималистскими целями и выходят из нее с прагматичным решением прекратить конфликт, несмотря на политические издержки.
Как гласит пословица: ни один план сражения не выдерживает первого столкновения с врагом, пишет The Guardian.
Дональд Трамп вступил в войну с Ираном с максималистскими целями: ликвидировать ядерную программу этой страны, уничтожить ее программу создания баллистических ракет и прекратить поддержку региональных военных группировок, включая «Хезболлу» и ХАМАС.
Он выходит из войны, получив от Ирана обещание не создавать бомбу и не вести дальнейших ядерных переговоров, без письменного упоминания о программе создания баллистических ракет, а «Хезболла» празднует «победу», поскольку меморандум о взаимопонимании (MOU) установил режим прекращения огня в Ливане, где Израиль захватил часть страны в качестве «буферной зоны».
Ключевым активом Ирана в конечном итоге стал Ормузский пролив, водный путь, который, согласно почти всем предыдущим моделям войны, должен был быть быстро перекрыт Ираном. Чтобы вновь открыть пролив, администрация США была вынуждена отказаться от своих более широких целей или столкнуться с тем, что Трамп назвал «мировой депрессией».
Барбара Лиф, выдающийся дипломатический сотрудник Института Ближнего Востока и бывший помощник госсекретаря США по ближневосточным делам, заявила, что США начали войну, «катастрофически нереалистично оценивая устойчивость режима», а также готовность Ирана захватить Ормузский пролив и напасть на американские и иностранные объекты в Персидском заливе.
«США быстро пришли к выводу, что победа над противником, который потратил четыре десятилетия, оттачивая свою асимметричную военную доктрину и навыки, не будет той войной, к которой они готовились», — сказала она. «А стремительная эскалация экономических проблем во всем мире, которая в конечном итоге обрушилась на американских потребителей, сделала войну еще более невыносимой».
Теперь, добавила эксперт, Трамп столкнулся с головоломкой: «Он не хочет возвращаться к военным действиям. Но он упустил так много рычагов воздействия, которые могли бы быть у него, если бы война закончилась в первую или вторую неделю».
Уже несколько дней было ясно, что администрация Трампа не спешила публиковать текст меморандума о взаимопонимании. В конце концов, он был зачитан высокопоставленным представителем администрации на брифинге в среду, и Белый дом до сих пор не опубликовал его копию в Интернете, пишет The Guardian.
Логика ясна: многим в собственной партии Трампа эта сделка не понравится. Уходящий в отставку сенатор США от Луизианы Билл Кэссиди назвал ее «худшей внешнеполитической ошибкой за последние десятилетия».
«Рейган переворачивается в гробу», — написал он. «Ядерные амбиции Ирана не были обузданы, и они поняли, что угроза Ормузскому проливу работает и, несомненно, будет использована в будущем. Теперь Иран получит возможность построить совершенно новую инфраструктуру в рамках этой сделки».
Том Тиллис, сенатор-республиканец от Северной Каролины, заявил, что 14 пунктов, опубликованных в среду, «недостаточны для того, чтобы я мог сказать, что это хорошая сделка».
Трамп в течение многих лет критиковал совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) времен Обамы, заявляя, что бывший президент-демократ отправил Ирану «поддоны наличных», чтобы подкупить его не создавать бомбу. Но когда Трампу пришло время самому заключить мир с Ираном, он обнаружил, что оправдывает потенциальный оборот гораздо большего количества активов, а также другие финансовые стимулы, поддерживает прекращение огня в Ливане между Израилем и «Хезболлой» и позволяет Ирану и Оману обсудить будущее пролива.
«Это не наши деньги, это их деньги, и мы заморозили их в определенный момент времени», — сказал Трамп о замороженных иранских активах. «Я думаю, нам придется их вернуть».
В какие-то моменты в среду казалось, что Трамп повторяет тезисы Ирана, говоря, что если у союзника США Саудовской Аравии есть баллистические ракеты, то у Ирана есть основания полагать, что у него тоже должны быть баллистические ракеты, отмечает The Guardian. Что касается потенциала Ирана в области обогащения урана, он сказал: «Это немного сложно, когда уран есть у других людей, у других соседних государств, а вы не позволяете им использовать его для производства электроэнергии и тому подобного. Вам нужно проявить немного здравого смысла».
Меморандум о взаимопонимании, в конечном счете, был прагматичным решением администрации Трампа о том, что конфликт должен быть прекращен как можно быстрее, несмотря на политические издержки. Барбара Лиф сказала, что она испытывает «глубокое облегчение от того, что эта непродуманная война, похоже, заканчивается», но добавила, что «мало что может гарантировать, что администрация снова не скатится к конфликту».
Роберт Мэлли, бывший сотрудник Госдепартамента и участник переговоров по СВПД, написал, что нет особого смысла сравнивать эти два соглашения, которые были «принципиально разными соглашениями, возникшими в совершенно разных контекстах».
«Суть в том, что Меморандум о взаимопонимании намного предпочтительнее любой из предлагаемых альтернатив», — написал он. «Точка».