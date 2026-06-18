«Рейган переворачивается в гробу»: сделка Трампа с Ираном стала результатом нереалистичных амбиций

В какие-то моменты в среду казалось, что Трамп повторяет тезисы Ирана, говоря, что если у союзника США Саудовской Аравии есть баллистические ракеты, то у Ирана есть основания полагать, что у него тоже должны быть баллистические ракеты, отмечает The Guardian. Что касается потенциала Ирана в области обогащения урана, он сказал: «Это немного сложно, когда уран есть у других людей, у других соседних государств, а вы не позволяете им использовать его для производства электроэнергии и тому подобного. Вам нужно проявить немного здравого смысла».