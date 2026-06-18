Владельцы британской яхты просят не раздувать историю с «Адмиралом Григоровичем»

Ранее Минобороны России сообщило, что яхта Bright Future под британским флагом опасна приблизилась к фрегату на 150 метров. Судно шло под двигателями и не выходило на связь. Только после предупредительной стрельбы оно изменило курс. Российские военные действовали строго по международным правилам и сделали всё, чтобы избежать инцидента.