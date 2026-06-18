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Владельцы британской яхты просят не раздувать историю с «Адмиралом Григоровичем»

Владельцы британской яхты, которая подошла слишком близко к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в Ла-Манше, попросили не раздувать этот случай и заявили, что не хотят «третьей мировой войны». Об этом пишет Guardian.

Источник: Life.ru

По утверждению СМИ, яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его 69-летней жене Джейн. Женщина призвала других яхтсменов не бояться ходить по Ла-Маншу. Она также заявила, что часто пересекает Ла-Манш с мужем и призвала не превращать историю в большой инцидент.

«Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая война», — заявила Джейн.

Ранее Минобороны России сообщило, что яхта Bright Future под британским флагом опасна приблизилась к фрегату на 150 метров. Судно шло под двигателями и не выходило на связь. Только после предупредительной стрельбы оно изменило курс. Российские военные действовали строго по международным правилам и сделали всё, чтобы избежать инцидента.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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