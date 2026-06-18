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Лидер Бразилии заявил, что увидел желание Запада найти решение по Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на саммите G7 западные страны впервые показали желание положить конец конфликту на Украине.

Источник: РБК

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на саммите G7 западные страны впервые показали желание положить конец конфликту на Украине.

«Я впервые почувствовал, что у глав государств есть большое желание найти решение. Я также понял, что по-прежнему могу чем-либо помочь, и я также буду продолжать оказывать содействие [в достижении мира]», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам бразильского лидера, поддерживающие Украину финансово правительства «уже устали», и всем это известно.

Накануне лидеры стран «Большой семерки» в совестном заявлении сообщили, что пришли к договоренности увеличить поставки Украине вооружений, в том числе средств большой дальности.

«Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», — говорится в сообщении. Кроме того, планируется усилить санкционное давление на Россию.

На саммите G7 президент США Дональд Трамп заявил о намерени «сделать все, что сможет» для урегулирования конфликта на Украине. Politico со ссылкой на источники сообщала, что республиканец согласился оказать давление на Россию в этом вопросе взамен на помощь Европы в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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