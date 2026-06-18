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Служивший сапёром на СВО родственник Брежнева оказался в плену ВСУ

Родственник бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева находится в плену у украинских военных.

Родственник бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева находится в плену у украинских военных. Об этом, по данным телеграм-канала Baza, рассказала его мать Ирина Кузнецова.

Как утверждается, 45-летний мужчина прошлой осенью отправился в зону специальной военной операции и проходил службу в качестве сапёра. Вскоре после этого связь с ним прекратилась.

Несколько месяцев семья не располагала сведениями о его судьбе. Позднее родственникам стало известно, что мужчина удерживается на территории, находящейся под контролем ВСУ.

По словам матери, в плен он попал в Херсонской области. Других подробностей произошедшего она не привела.

Как отмечает источник, мужчина является названным внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, которая воспитывала его как собственного сына. Информация о его местонахождении появилась спустя несколько месяцев после потери связи с семьёй.

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