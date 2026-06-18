Карапетян призвал к консолидации оппозиции в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о необходимости начала консолидации оппозиции страны после парламентских выборов, передает Sputnik Армения.
По его словам, перед выборами оппозиционные партии допустили ошибку, не сотрудничая. «Поскольку мы допустили эту ошибку до выборов, многие оппозиционные силы, которые, возможно, честно боролись, переоценили свои возможности. Мы не смогли договориться со многими оппозиционными силами, поэтому сейчас это объединение крайне важно для нашей страны и народа», — сказал он.
Карапетян выразил уверенность, что другие оппозиционные силы откликнутся на его призыв, что в итоге должно привести к формированию коалиции.
Он также предожил создать координационный совет и открыто обсуждать с обществом существующие проблемы в прямом эфире.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Согласно окончательным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержала правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, набрав 49,74% голосов и получив 64 мандата в Национальном собрании. В парламент также прошли партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и оппозиционный альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна.
Еще до завершения подсчета голосов Пашинян объявил о победе своей партии и заявил, что она сформирует новое правительство. Кочарян назвал эти заявления попыткой давления на ЦИК и узурпации власти. После объявления результатов экс-президент сообщил, что его политический блок оспорит итоги выборов, сославшись на многочисленные нарушения, использование административного ресурса и давление на оппозицию. На фоне этого власти Армении запретили Кочаряну выезд из страны.
Позднее шесть армянских оппозиционных партий подписали совместную декларацию, в которой отказались признавать результаты голосования. Российский МИД также заявил о нарушениях в ходе избирательной кампании, а глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что российские наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения.
16 июня Пашинян назвал незаконной новую парламентскую оппозицию, которая прошла в Национальное собрание по итогам выборов. Он также упомянул о случаях внешнего вмешательства для защиты «криминально-олигархического режима».
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