Карапетян призвал к консолидации оппозиции в Армении

Еще до завершения подсчета голосов Пашинян объявил о победе своей партии и заявил, что она сформирует новое правительство. Кочарян назвал эти заявления попыткой давления на ЦИК и узурпации власти. После объявления результатов экс-президент сообщил, что его политический блок оспорит итоги выборов, сославшись на многочисленные нарушения, использование административного ресурса и давление на оппозицию. На фоне этого власти Армении запретили Кочаряну выезд из страны.