Что обсуждали на саммите АСЕАН 2026 в Казани

17 июня в Казани стартовал юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию дипломатических отношений. В столицу Татарстана съехались лидеры 11 государств Юго-Восточной Азии, а также президент России Владимир Путин. Гостей встречали хлебом-солью и чак-чаком, на сессиях цитировали Габдуллу Тукая, обсуждали «коридор здоровья» до 120 лет и суверенный интернет, а вечером состоялся торжественный приём в новом театре имени Камала. Kazan.aif.ru — о главных событиях первого дня саммита.
Как Казань встречала гостей.
Подготовка к саммиту началась задолго до прибытия делегаций. По маршрутам министров чинили дороги и сажали цветы, улицы постепенно покрывались полицейскими. Гости из азиатских стран начали прибывать в начале недели — их хлебом-солью и чак-чаком встречали раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
В город прибыли премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, султан Брунея Хассанал Болкиах, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший и премьер-министр Восточного Тимора Кай Рала Шанана Гужмао. Последний, попробовав чак-чак, даже решил остаться в Казани.
«Я здесь останусь», — шутил Гужмао, оценив татарское лакомство.
Саммит продлится до 19 июня — деловая программа одновременно проходит в театре Галиасгара Камала, «Казань Экспо» и IT-парке имени Башира Рамеева.
АСЕАН хочет больше сотрудничать с Россией: позиция Путина.
«Форум имеет особое значение, отношениям России и стран АСЕАН в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи и создали хороший задел на будущее. Сегодня перед нами стоят новые задачи», — цитировали на открытии слова президента России Владимира Путина.
Сотрудничество уже приносит плоды: за последние десять лет импорт из стран АСЕАН увеличился на 70%, а поставки российской мясной продукции выросли в восемь раз. Экспорт удобрений прибавил более трети, а в прошлом году был установлен рекорд по товарообороту с Вьетнамом. Путин считает, что дальше можно сотрудничать во внедрении ИИ-решений, укреплении энергетической и продовольственной безопасности, делать общие проекты в области мирного атома и модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру.
С этими пунктами согласился и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Као Ким Хорн.
«Есть четыре направления, которые могли бы усилить наше партнёрство. Первое — это энергетика, наша потребность в ней продолжает расти. Это означает, что нам нужно иметь очень развитую цепочку поставок. Россия обладает огромным опытом в производстве электроэнергии, добыче энергоносителей и их поставках», — отметил спикер.
Диалог между странами важен, добавил он: теперь бизнес-сообщества работают в таких условиях, каких ещё не было пять лет назад. Меняются и цепочки поставок, и целые отрасли. По словам министра экономразвития России Максима Решетникова, уже в следующем году будет принята стратегическая программа России и АСЕАН по торговому и инвестиционному сотрудничеству до 2035 года.
«Россия видит в странах АСЕАН не просто партнёров, а надёжных союзников в создании стабильного будущего», — подчеркнул Решетников.
Цифровой суверенитет и «коридор здоровья» до 120 лет.
В рамках деловой программы выступила генеральный секретарь Международной ассоциации цифровых экономик Кристина Амор Макланг. Она заявила, что следующим большим рубежом после финтеха, в котором Юго-Восточная Азия уже стала мировым лидером, должны стать технологии здоровья — HealthTech.
«Нынешняя система настроена на то, чтобы мы болели и покупали лекарства. Мы хотим систему, которая позволит нам жить до 120 лет», — сказала она, добавив, что главы России и Китая уже задали тренд на обсуждение 100-летней продолжительности жизни. Новая задача — превратить разговоры в реальность.
Она предложила создать «Коридор здоровья» между Россией и АСЕАН. В основу сотрудничества заложены пять направлений: использование ИИ для диагностики, телемедицина, «умные» больницы, доверенные системы управления данными и совместные научные исследования.
На другой сессии представитель России предложил странам АСЕАН сотрудничество и передачу технологий в сфере цифрового развития. Директор Центра информационных технологий Татарстана Камиль Газизов рассказал о российском опыте цифровой трансформации. За 36 месяцев в России полностью заменили базовый IT-стек, сегодня отечественным считается уже более 85% ПО. «Госуслуги» Газизов назвал мировым эталоном цифрового правительства — сервис насчитывает более 100 миллионов пользователей.
«Это то, к чему медленно, но верно приходят и другие страны. Многие понимают, что мир многополярен. Не нужно зацикливаться на чём-то одном, а выбирать решения, которые позволяют быть независимыми», — пояснил Газизов.
Тукай, Метшин и марафон встреч Путина.
На пленарной сессии выступил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Он назвал Казань «замечательным городом» с богатой историей и традициями.
«Татарстан — замечательная республика, которая развивается в области промышленного развития, включая искусственный интеллект, цифровую трансформацию, энергопереход», — отметил Ибрагим.
Спикер также обратил внимание на богатые литературные традиции Татарстана. По его словам, татарская поэзия, хотя и может быть в новинку для стран АСЕАН, созвучна их ценностям. В качестве примера он привёл слова Габдуллы Тукая: «Только в служении народу я обретаю истинное счастье».
На полях саммита мэр Казани Ильсур Метшин провёл рабочую встречу с секретарём городского комитета партии Ханоя Чан Дык Тхангом. Стороны обсудили расширение сотрудничества в социально-культурной и экономической сферах. Ключевой темой стал обмен опытом в сфере метростроения. Столицы договорились укреплять партнёрские отношения и обмениваться компетенциями в области высоких технологий и транспортной инфраструктуры.
Вечером в Казань приехал Владимир Путин. Он прогулялся по Казанскому кремлю, зажёг свечу в Благовещенском соборе, а затем начал марафон двусторонних встреч с лидерами стран АСЕАН.
Первым стало совещание с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим — для него это первый визит в Россию. Затем Путин встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, который в последний раз был в России десять лет назад. Позднее состоялись переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Завершилась череда встреч беседой с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Торжественный приём в новом театре имени Камала открыл официальную программу саммита. Под сводами современного здания, ставшего символом культурного развития Татарстана, собрались лидеры стран АСЕАН. Президент России обратился к гостям с приветственной речью.
«Мы встречаемся в Казани — красивом и древнем городе, который олицетворяет культурное и конфессиональное разнообразие нашей страны, её уникальное историческое и духовное наследие и при этом является современным, динамичным и открытым миру мегаполисом», — отметил глава государства.
По итогам саммита планируется утверждение важных документов — Казанской декларации и Совместного плана действий. Они призваны вывести сотрудничество России и АСЕАН на новый уровень. А Казань, принимая гостей, вновь подтверждает свой статус города, открытого миру.
«АиФ-Казань» продолжает следить за ходом саммита.