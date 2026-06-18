Что обсуждали на саммите АСЕАН 2026 в Казани

Сотрудничество уже приносит плоды: за последние десять лет импорт из стран АСЕАН увеличился на 70%, а поставки российской мясной продукции выросли в восемь раз. Экспорт удобрений прибавил более трети, а в прошлом году был установлен рекорд по товарообороту с Вьетнамом. Путин считает, что дальше можно сотрудничать во внедрении ИИ-решений, укреплении энергетической и продовольственной безопасности, делать общие проекты в области мирного атома и модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру.