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БПЛА сбили над Волгоградской областью

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были направлены в сторону 16-ти областей, а также Московского региона, Крыма и Азовского моря.

555 беспилотников ВСУ сбили в ночь на 18 июня над регионами России. В числе территорий, где работали дежурные средства ПВО Минобороны, — Волгоградская область.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщает: украинские дроны также были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа также были направлены в сторону Московского региона, Крыма и Азовского моря.

Ранее стало известно, что глава волгоградского региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы взаимодействия всех звеньев, которые задействованы в противодействии киевскому режиму в части угроз с использованием БПЛА — как в текущий момент, а так и в условиях возможного осложнения ситуации.

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