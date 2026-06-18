БПЛА сбили над Волгоградской областью

555 беспилотников ВСУ сбили в ночь на 18 июня над регионами России. В числе территорий, где работали дежурные средства ПВО Минобороны, — Волгоградская область.
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ сообщает: украинские дроны также были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями.
Беспилотные летательные аппараты самолетного типа также были направлены в сторону Московского региона, Крыма и Азовского моря.
Ранее стало известно, что глава волгоградского региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы взаимодействия всех звеньев, которые задействованы в противодействии киевскому режиму в части угроз с использованием БПЛА — как в текущий момент, а так и в условиях возможного осложнения ситуации.