США потребовали превратить НАТО в полноценный военный альянс

По его словам, союзникам необходимо не только увеличивать оборонные бюджеты, но и расширять поставки вооружений, ракет и техники, а также наращивать численность личного состава. Хегсет дал понять, что европейским государствам предстоит взять на себя большую часть ответственности за безопасность континента.