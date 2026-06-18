США потребовали превратить НАТО в полноценный военный альянс

По его словам, союзникам необходимо не только увеличивать оборонные бюджеты, но и расширять поставки вооружений, ракет и техники, а также наращивать численность личного состава. Хегсет дал понять, что европейским государствам предстоит взять на себя большую часть ответственности за безопасность континента.
Глава американского военного ведомства заявил, что прежний уровень участия партнеров уже не отвечает текущим требованиям. Он отметил, что символические заявления и общие ценности не способны заменить боеготовые войска, развитую оборонную промышленность и достаточные запасы вооружений.
В Вашингтоне также связывают дальнейшее развитие НАТО с модернизацией оборонного производства, внедрением новых технологий и повышением готовности вооруженных сил. Эти задачи, по мнению Хегсета, должны стать ключевыми для альянса в ближайшие годы.
Заявление прозвучало на фоне согласованной в НАТО цели довести расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году. При этом не менее 3,5% ВВП должно направляться непосредственно на основные военные нужды.
Одновременно США сокращают часть возможностей, ранее закрепленных за альянсом на случай кризисных ситуаций. По данным Reuters, речь идет в том числе об истребителях, беспилотниках, самолетах-заправщиках и кораблях. На этом фоне Вашингтон требует от европейских стран и Канады ускорить восполнение возникающих дефицитов собственными силами.
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