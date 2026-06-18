НАТО обсуждает выделение Украине €70 млрд военной помощи

Страны НАТО рассматривают возможность выделения Украине около €70 млрд на военные нужды. Как сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники, соответствующая инициатива обсуждается в преддверии саммита альянса.
По данным издания, предложение может стать одним из ключевых итогов встречи, запланированной на 7−8 июля. Несколько дипломатов подтвердили, что вопрос о новом пакете помощи находится в стадии обсуждения.
Ожидается, что часть средств будет предоставлена через европейские механизмы. По информации Euractiv, в 2026 году Украина может получить €28,3 млрд для финансирования военных расходов.
При этом участие США в новой инициативе пока остается неопределенным. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что основная финансовая нагрузка по крупным программам поддержки Украины ложится на европейские государства и Канаду.
Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву необходимую помощь. В частности, речь идет о поставках американского вооружения, которые, по его словам, оплачиваются союзниками из Европы и Канадой.
Как отмечают собеседники Euractiv, обсуждаемая инициатива пользуется широкой поддержкой внутри альянса. Ранее предлагался другой механизм финансирования, предусматривавший регулярное выделение странами НАТО 0,25% ВВП на поддержку Украины, однако эта идея одобрения не получила. После этого внимание участников альянса переключилось на новое предложение, выдвинутое Германией.
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Сгенерировано нейросетью ChatGPT/Петр Осинцев.