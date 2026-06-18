Рютте подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе

Господин Рютте отметил, что в НАТО знали о планах США. Генсек альянса объяснил это тем, что страна сейчас не может растрачивать свои ресурсы. «То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет… это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО (в Европе.— “Ъ”). Вопрос, который был задан вчера (на саммите G7 во Франции.— “Ъ”), произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», — сказал Марк Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса (цитата по ТАСС).
Генсек НАТО отметил, что если «война начнется и 5-я статья будет задействована», то все страны альянса, в том числе США, «сделают максимум возможного, чтобы быть уверенными», что НАТО сможет вести боевые действия.
В начале мая США объявили о планах вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. В Пентагоне уточняли, что весь процесс займет полгода — год. В дальнейшем контингент будет сокращен еще сильнее, заявлял президент США Дональд Трамп. По данным Reuters, в Германии находятся больше всего американских военнослужащих в Европе.