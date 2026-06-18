Рютте подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе

Господин Рютте отметил, что в НАТО знали о планах США. Генсек альянса объяснил это тем, что страна сейчас не может растрачивать свои ресурсы. «То, о чем заявили США, и в НАТО знали, что это произойдет… это было объявлено ранее, что они немного подсократят свое участие в конфигурации сил НАТО (в Европе.— “Ъ”). Вопрос, который был задан вчера (на саммите G7 во Франции.— “Ъ”), произойдет ли это немедленно. И да, это произойдет немедленно», — сказал Марк Рютте журналистам перед встречей министров обороны альянса (цитата по ТАСС).