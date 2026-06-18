В Китае назвали неожиданной позицию России по вступлению Украины в ЕС

В публикации такая позиция названа выгодной для России. Авторы материала также выразили мнение, что вступление Украины в ЕС может создать для объединения дополнительные сложности. При этом они подчеркнули, что вопрос возможного членства Украины в НАТО, по их оценке, имеет для Москвы значительно большее значение.