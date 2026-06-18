В Китае назвали неожиданной позицию России по вступлению Украины в ЕС

В Китае обратили внимание на активизацию обсуждения возможного вступления Украины в Европейский союз и реакцию России на этот процесс. Авторы издания Sina сочли позицию Москвы неожиданной на фоне начала переговоров между Киевом и Брюсселем.
Авторы статьи напомнили, что процесс расширения Евросоюза традиционно занимает длительное время. В качестве примеров они привели страны, которым потребовались годы переговоров перед официальным вступлением в объединение.
Особое внимание китайские журналисты уделили заявлению президента России Владимира Путина, сделанному незадолго до начала переговорного процесса. По данным Sina, российский лидер заявил, что Москва не возражает против евроинтеграции Украины, однако выступает против превращения Евросоюза в военный блок.
В публикации такая позиция названа выгодной для России. Авторы материала также выразили мнение, что вступление Украины в ЕС может создать для объединения дополнительные сложности. При этом они подчеркнули, что вопрос возможного членства Украины в НАТО, по их оценке, имеет для Москвы значительно большее значение.
В статье также говорится о существовании внутри Евросоюза дискуссии относительно дальнейшего расширения объединения и финансовых обязательств перед странами-членами. Эти обстоятельства, по мнению авторов, могут повлиять на сроки и перспективы переговорного процесса.
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