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«Мега Белая Дача» объявила о приостановке работы после данных о дроне

Торговый центр «Мега Белая Дача», расположенный в Московской области, временно приостановил работу по техническим причинам, сообщила администрация ТЦ в телеграм-канале.

Источник: РБК

«По техническим причинам “Мега Белая Дача” временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», — говорится в сообщении.

Утром 18 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на кровлю ТЦ «Белая Дача» упали обломки дрона. «Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется», — отметил Воробьев.

С начала суток 18 июня силы ПВО сбили на московском направлении около 180 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

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