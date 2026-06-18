«Мега Белая Дача» объявила о приостановке работы после данных о дроне

«По техническим причинам “Мега Белая Дача” временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», — говорится в сообщении.
Утром 18 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на кровлю ТЦ «Белая Дача» упали обломки дрона. «Произошло возгорание. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется», — отметил Воробьев.
С начала суток 18 июня силы ПВО сбили на московском направлении около 180 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников смогли атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).