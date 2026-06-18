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Ночь возмездия: «Герани» устроили огненный ад на украинском НПЗ за теракт

Российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Он стал ответом на террористические атаки киевского режима. Для него применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также «Герани».

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности», — доложило Минобороны РФ утром 18 июня.

По данным министерства, поражены склад ГСМ в населённом пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

Ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. А в Одессе неподалёку от улицы 25-й Чапаевской дивизии прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары — там произошла детонация крылатых ракет «Фламинго», которые ВСУ пытались привести в боевую готовность для запуска.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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