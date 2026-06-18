Ночь возмездия: «Герани» устроили огненный ад на украинском НПЗ за теракт

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами РФ в ответ на террористические атаки киевского режима нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА большой дальности», — доложило Минобороны РФ утром 18 июня.
По данным министерства, поражены склад ГСМ в населённом пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.
Ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. А в Одессе неподалёку от улицы 25-й Чапаевской дивизии прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары — там произошла детонация крылатых ракет «Фламинго», которые ВСУ пытались привести в боевую готовность для запуска.
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