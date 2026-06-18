Минобороны сообщило об ответном ударе по энергетике на Украине

В конце мая украинские военные ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В момент атаки там находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате трагедии пострадали 70 человек, 21 из них погиб. СК возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин заявлял, что удар был целенаправленным и называл произошедшее терактом.