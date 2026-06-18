Минобороны сообщило об ответном ударе по энергетике на Украине

Вооруженные силы России «в ответ на террористические атаки киевского режима» нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и дронами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах украинской армии. Об этом в «Максе» сообщило Минобороны.
«Поражены: склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области», — сказано в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь над регионами России было сбито 555 украинских беспилотников самолетного типа. При этом в Московской области несколько аппаратов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
В конце мая украинские военные ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В момент атаки там находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В результате трагедии пострадали 70 человек, 21 из них погиб. СК возбудил уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин заявлял, что удар был целенаправленным и называл произошедшее терактом.
В ночь на 24 мая армия России нанесла по Украине «удар возмездия» с применением «Орешника», «Искандеров», «Кинжалов» и крылатых ракет «Циркон».
Позднее, 31 мая, украинский дрон ударил по многоэтажному дому в городе Гениченске Херсонской области. В результате удара пострадали 11 человек, также погиб ребенок 2020 года рождения.
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