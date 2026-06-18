На подлете к Москве сбили еще 14 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны на московском направлении сбили еще 14 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сначала градоначальник сообщил о десяти сбитых аппаратах, через несколько минут — еще о четырех уничтоженных дронах.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
В течение ночи на четверг, 18 июня, подразделения ПВО перехватили и уничтожили в регионах России 555 украинских беспилотных летательных аппаратов.
На московском направлении за ночь было сбито около 200 дронов.