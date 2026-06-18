Bloomberg рассказало, что министры давят на Стармера из-за бюджета армии

Несколько министров правительства Великобритании давят на премьер-министра Кира Стармера и министра финансов Рейчел Ривз с целью добиться увеличения расходов на оборону, к которым призывал ушедший в отставку глава Минобороны Джон Хили, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, как минимум три члена британского правительства настаивают на принятии мер в этом направлении. При этом среди них нет нового министра обороны Великобритании Дэна Джарвиса.
Как уточняют собеседники агентства, министры, поддержавшие позицию Хили, пока не получили от премьера гарантий увеличения оборонного бюджета. Тем не менее, по их словам, ведутся дискуссии об ускорении темпов увеличения расходов на оборону и выхода на показатель 3,5% от ВВП к 2035 году.
Накануне Стармер во время саммита G7 в беседе с Politico рассказал, что не смог добиться увеличения британского оборонного бюджета. Он заявил, что уже принял ряд «жестких решений» для укрепления вооруженных сил, сократив зарубежную помощь в прошлом году и добившись сокращения финансирования правительственных ведомств для завершения реализации Плана инвестиций в оборону.
11 июня Хили покинул кабинет министров Стармера в знак протеста против «дефицита ресурсов». Вслед за ним в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс. Минобороны возглавил экс-замглавы МВД Дэн Джарвис.
Покидая свой пост, Хили написал письмо, где указал, что менее чем за два года лейбористскому правительству «удалось сделать Лондон ведущим игроком на международной арене в интересах Украины», а также «утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО» и увеличить инвестиции в оборону до 2,5% ВВП. Однако новая эра в обороне потребовала дальнейших инвестиций. По словам Хили, Стармер «не смог, а Казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время от растущих угроз».
Ранее Хили утверждал, что предложенные в Плане инвестиций в оборону £10 млрд недостаточны в плане требований Министерства обороны и такой уровень финансирования может принудить к сокращениям, которые снизят боеготовность армии и повысят риски для военнослужащих.
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