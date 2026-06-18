С какими проблемами Евросоюз подошел к очередному саммиту

Макрон на итоговой пресс-конференции назвал этот саммит «моментом существенного изменения отношения в позициях по Украине». По его словам, Трамп «понял, что у России нет воли к миру». Euractiv утверждает, что европейцы добились расположения Трампа и места за столом переговоров по России не в последнюю очередь потому, что сами оплачивают военную помощь Киеву. Вместе с тем журналисты The New York Times не спешат разделять эти оценки. По их оценке, Трамп, наоборот, развеял надежды европейцев, ясно дав понять на встрече, что конфликт на Украине больше не входит в число его приоритетов. «Послушайте, мы к этому не имеем никакого отношения. Это никак на нас не влияет, кроме того, что мы продаем оружие Украине… Мы находимся за тысячи километров оттуда», — цитирует издание заявление Трампа от 16 июня.