С какими проблемами Евросоюз подошел к очередному саммиту

18 июня в Брюсселе откроется двухдневный саммит ЕС под председательством Кипра. На повестке — проект бюджета блока на 2028−2034 годы, усиление его обороноспособности, а также ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт. В частности, европейцы намерены обсудить дальнейшую поддержку Киева и усиление давления на Москву. Вечером 18 июня к дискуссиям подключится президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обсудить евроинтеграцию страны и шаги по мирному урегулированию.
Накануне встречи стало известно, что ЕС продвигается в своих попытках восстановить прямой диалог с Россией по Украине. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что глава Евросовета Антониу Кошта уже дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником с целью подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем.
4 июня президент России Владимир Путин отметил, выступая перед руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что Москва никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза. Однако он подчеркнул, что Россия не может доверять переговорщикам, которые твердят о нанесении ей стратегического поражения.
Добилась ли Европа изменения позиции Трампа.
Возобновление переговоров по Украине с участием европейцев стало также одной из центральных тем прошедшего 15−17 июня саммита G7 в Эвиане. Европейские участники этой встречи ставили своей задачей заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, фокус которого в последние месяцы сместился с конфликта на Украине на войну с Ираном. Ранее лидеры Франции, Великобритании и ФРГ сформулировали пять условий мирного урегулирования и возобновления диалога с Москвой, которые «могли бы выйти за рамки договоренностей», достигнутых после встречи Трампа с Путиным на Аляске.
7 июня лидеры «евротройки» выступили за возобновление переговоров по украинскому урегулированию и восстановлению прямого диалога с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обнародовали совместное заявление, в котором сформулировали пять условий достижения «справедливого и прочного мира». Среди них — прекращение боевых действий и использования нынешней линии фронта как «отправной точки» для любого соглашения.
В Кремле выдвинутые «евротройкой» условия назвали «непоследовательными», отметив, что европейцы пытаются говорить о мире, акцентируя свои намерения содействовать Украине в производстве новых видов вооружений для продолжения боев.
После того, как США и Иран договорились о мирной сделке, американский лидер пообещал сосредоточиться на Украине. При этом в воскресенье он провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Российскому лидеру президент США пообещал «воздействовать на Киев и европейских партнеров США в ходе саммита G7», как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
15 июня в Эвиане Трамп провел отдельную встречу с Зеленским (он назвал ее «хорошей») и пообещал провести еще одну. Кроме того, американский лидер в беседе с журналистами отметил, что российской стороне «следует заключить сделку», чтобы положить конец боевым действиям. Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что они с Трампом в том числе обсудили возможность организации встречи с Путиным в США. Украинский президент также заявил, что предлагал встретиться российскому лидеру на саммите G7, назвав это хорошей возможностью собраться «всем вместе». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сообщил журналистам, что такого приглашения не поступало. «Владимира Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на ответственный и серьезный диалог по урегулированию конфликта на Украине», — подчеркнул он.
Перед встречей в Эвиане некоторые СМИ прогнозировали, что по ее итогам лидерам G7 вряд ли удастся подписать совместное коммюнике в силу разногласий между трансатлантическими союзниками. Однако на этот раз, в отличие от прошлогодней встречи в Канаде, лидеры G7 все же выпустили совместное заявление по геополитическим вопросам. В разделе, посвященном Украине, речи о возобновлении контактов с Россией не идет, но выражена готовность увеличить военные поставки Киеву. «Мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия», — говорится в заявлении.
Кроме того, страны «Большой семерки» договорились усилить давление на российскую экономику путем ужесточения санкций, в том числе в отношении нефтегазового сектора. «Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение [с Ираном], которое мы поддерживаем, об открытии Ормузского пролива», — подчеркивается в заявлении.
Трамп, в свою очередь, допустил на полях саммита, что вскоре США смогут возобновить действие нефтяных санкций против России. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что сейчас нефть [из Персидского залива] поставляется», — сказал он.
Мерц назвал выпуск общего коммюнике «настоящим успехом». По словам канцлера ФРГ, участникам саммита удалось найти общий язык в вопросах внешнеполитических вызовов, и это «задает новый тон, в том числе в рамках трансатлантического единства и решимости». На своей странице в соцсети X Мерц также написал, что «сейчас, возможно, впервые появился шанс на мир». Выступая перед журналистами, он пояснил, что проинформировал Трампа о готовности к мирным переговорам, которые «должны начаться в правильный момент».
Макрон на итоговой пресс-конференции назвал этот саммит «моментом существенного изменения отношения в позициях по Украине». По его словам, Трамп «понял, что у России нет воли к миру». Euractiv утверждает, что европейцы добились расположения Трампа и места за столом переговоров по России не в последнюю очередь потому, что сами оплачивают военную помощь Киеву. Вместе с тем журналисты The New York Times не спешат разделять эти оценки. По их оценке, Трамп, наоборот, развеял надежды европейцев, ясно дав понять на встрече, что конфликт на Украине больше не входит в число его приоритетов. «Послушайте, мы к этому не имеем никакого отношения. Это никак на нас не влияет, кроме того, что мы продаем оружие Украине… Мы находимся за тысячи километров оттуда», — цитирует издание заявление Трампа от 16 июня.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что Трамп «позитивно» отреагировал на его просьбу предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Впервые Зеленский обратился с этой просьбой к США еще в декабре 2024 года, однако тогда Вашингтон не принял конкретного решения. Трамп неоднократно говорил, что США сами нуждаются в этом вооружении. Однако в июле 2025 года Трамп объявил о поставке 17 систем Patriot европейским странам, чтобы те смогли передать имеющиеся у них в наличии Киеву.
По данным Bloomberg, Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой наладить лицензионное производство ракет в Европе и на Украине. Об этом агентству рассказали чиновники, знакомые с ходом обсуждений на саммите G7. Сам американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что США «рассмотрят этот вопрос».
Европейские дипломатические источники Politico тем не менее призывают не переоценивать успехи европейцев в Эвиане, поскольку Трамп неоднократно менял курс после публичных заявлений в поддержку Украины. Кроме того, по информации собеседников издания, американский лидер согласился усилить давление на Россию в обмен на помощь европейцев с разблокировкой Ормузского пролива. Однако конкретные договоренности на этот счет в Эвиане не были достигнуты. Макрон, по данным источников Politico, подчеркнул, что отправка кораблей для разминирования акватории возможна только по официальному запросу США и с согласия других вовлеченных сторон, в частности Ирана и Омана.
Как ЕС намерен действовать в отношении Украины.
Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении на саммит в Брюсселе отметил, что двусторонний подход блока, заключающийся в параллельном давлении на Россию и усилении поддержки Украины, работает, и одной из ключевых тем заседания назвал ускорение евроинтеграции последней.
Незадолго до встречи ЕС официально запустил первый переговорный кластер о вступлении в блок Украины и Молдавии. Этот шаг означает продвижение от подготовительного этапа к предметной работе над условиями будущего членства: проверке соответствия национального законодательства нормам ЕС и проведению реформ в конкретных сферах.
Во многом ЕС удалось продвинуться на этом пути после смены власти в Венгрии — предыдущий премьер Виктор Орбан блокировал процесс евроинтеграции Украины. Его преемник Петер Мадьяр инициативам ЕС пока не препятствует, поскольку стремится наладить отношения с Брюсселем и получать от него финансовую помощь. Комментируя открытие первого переговорного кластера, он отметил, что Венгрия сняла свои возражения в связи с достижением соглашения с Киевом о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. «Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства, то она не сможет продвинуться в процессе вступления», — уточнил Мадьяр, подчеркнув, что процесс присоединения Украины к ЕС может продлиться много лет.
По данным источника «Европейской правды», подробное обсуждение условий расширения и присоединения к ЕС новых членов будет отложено до октябрьского заседания Евросовета, а 18 июня этот вопрос будет затронут кратко.
Из-за смены позиции Будапешта Брюсселю также удалось согласовать кредит для Украины на €90 млрд, рассчитанный на 2026 и 2027 годы. Мадьяр пояснял, что Венгрия не будет препятствовать выделению кредита, но и своих средств вносить не будет. 17 июня представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подтвердил, что первый транш Киев получит до конца июня.
Кроме того, на саммите в Брюсселе лидеры ЕС должны провести окончательное согласование 21-го пакета санкций против России. Ранее Будапешт блокировал многие антироссийские меры, указывая на их вред экономике самого блока. Комментируя дискуссии внутри ЕС по поводу очередного пакета рестрикций, Мадьяр заявил, что Венгрия поддержит санкции, «если по ним будет единодушие в ЕС».
Однако в ЕС по-прежнему есть их противники, в частности премьер-министр Болгарии Румен Радев. Поскольку он выступает за восстановление полноценного диалога с Москвой и уже приостановил военную помощь Киеву, некоторые аналитики называют его «заменой» Орбана. Как стало известно накануне саммита в Брюсселе, София выступает против части 21-го пакета, например против ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава МИД республики Велислава Петрова-Чамова заявила, что в Софии не поддерживают меры, которые не имеют экономического эффекта и потенциально способны оказаться контрпродуктивными.
По вопросу возобновления диалога с Россией по украинскому конфликту в ЕС также нет единства. В некоторых странах блока, включая Литву и Эстонию, выступают против идеи единого спецпосланника, ссылаясь на то, что Европа не может оставаться нейтральной в этом конфликте. Президент Финляндии Александр Стубб, которому прочили позицию переговорщика с Россией, недавно отказался от этой роли, отметив, что контактами с Россией должны заниматься Лондон, Париж и Берлин. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, наоборот, считает, что европейские союзники Украины должны все же назначить единого представителя. «Настоящая проблема заключается не в том, кто входит в тот или иной формат, а в том, что ни один из существующих форматов в настоящее время не обладает легитимностью, чтобы выступать от имени всей Европы», — пояснила она.
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