ТЦК показал видео задержания владельца крупнейшего украинского телеграм-канала

Ранее сообщалось, что владельца украинского телеграм-канала «Труха» Максима Лавриненко задержали сотрудники ТЦК. Блогер связывал задержание с публикациями о ситуации в оборонной сфере Украины. По его словам, давление на команду началось после неудобных вопросов к властям и материалов против главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова. Он также заявлял, что его команде пытаются «заткнуть рот», чтобы не получила огласку тема оборонных закупок. По его версии, она может привести к одному из крупнейших коррупционных скандалов с начала СВО.