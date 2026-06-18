Омбудсмен назвала препятствие для возвращения четырех детей на Украину

«В связи с ухудшением обстановки с дронами это сейчас небезопасно. Акция планировалась на конец июня, но сейчас мы не понимаем, сколько времени это еще займет, потому что, к сожалению, мы сейчас это сделать не можем, не можем рисковать детьми», — сказала она.