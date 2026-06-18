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Омбудсмен назвала препятствие для возвращения четырех детей на Украину

Российская сторона готова передать Украине четырех детей для последующего воссоединения с семьями, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Источник: РБК

Российская сторона готова передать Украине четырех детей для последующего воссоединения с семьями, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Однако, по ее словам, на данный момент осуществить акцию невозможно из-за опасности удара беспилотников.

«В связи с ухудшением обстановки с дронами это сейчас небезопасно. Акция планировалась на конец июня, но сейчас мы не понимаем, сколько времени это еще займет, потому что, к сожалению, мы сейчас это сделать не можем, не можем рисковать детьми», — сказала она.

12 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Украина передала России семь детей для воссоединения с семьями. На Украину, в свою очередь, отправили около 20 детей.

По словам Москальковой, работа по воссоединению семей осложняется закрытыми границами и истекшими сроками давности документов.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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