Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СМИ рассказали об ударе фон дер Ляйен по украинцам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила европейским лидерам письмо с предложениями по ужесточению правил приема украинских беженцев, сообщает Der Spiegel.

Источник: Reuters

Как отмечается, ЕК выступает за продление режима временной защиты для украинцев, однако сфера действия этого механизма будет ограничена, чтобы «не подрывать способность Киева к самообороне».

«Это можно истолковать как указание на то, что, в частности, будет затруднен въезд мужчинам призывного возраста», — говорится в материале.

Подробности своего предложения чиновница не раскрыла.

В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше