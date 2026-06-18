В СМИ рассказали об ударе фон дер Ляйен по украинцам

Как отмечается, ЕК выступает за продление режима временной защиты для украинцев, однако сфера действия этого механизма будет ограничена, чтобы «не подрывать способность Киева к самообороне».
«Это можно истолковать как указание на то, что, в частности, будет затруднен въезд мужчинам призывного возраста», — говорится в материале.
Подробности своего предложения чиновница не раскрыла.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.