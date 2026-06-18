Трамп подписал меморандум с Ираном в Версале. Видео

Как писал Axios, заключение соглашения между США и Ираном было ускорено для скорейшего открытия Ормузского пролива. При этом встреча представителей Вашингтона и Тегерана в Швейцарии не отменяется. Ожидается, что Вэнс и Галибаф обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе.