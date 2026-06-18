Трамп подписал меморандум с Ираном в Версале. Видео

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.
Президент США Дональд Трамп поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, который предусматривает завершение боевых действий и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Видео церемонии подписания опубликовал президент Франции Эмманюэль Макрон соцсети Х.
«Это было непросто, могу вам сказать», — сказал Трамп, когда подписывал документ.
Церемония подписания состоялась в Версале в рамках рабочего ужина американского лидера с президентом Франции.
«Это соглашение открывает путь к прочной и долговременной мирной жизни и позволяет вновь открыть Ормузский пролив», — отметил Макрон под опубликованным видео.
По словам французского лидера, подписание меморандума — это важный шаг в правильном направлении, который в скором времени должен привести к снижению цен на энергоносители.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Как отметил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан договорились подписать документ в электронном виде.
При этом Трамп лично поставил подпись в документе во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене. Меморандум также подписали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Как писал Axios, заключение соглашения между США и Ираном было ускорено для скорейшего открытия Ормузского пролива. При этом встреча представителей Вашингтона и Тегерана в Швейцарии не отменяется. Ожидается, что Вэнс и Галибаф обсудят начало переговоров по иранской ядерной программе.
После подписания меморандума президент США заявил, что цены на нефть начнут снижаться.
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