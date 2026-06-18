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На единственном НПЗ в Азербайджане произошел пожар

Пожар произошел на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода Государственной нефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) в Низаминском районе Баку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС республики.

Пожар произошел на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода Государственной нефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) в Низаминском районе Баку. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МЧС республики.

«На место происшествия незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Ведутся работы по тушению огня», — указано в сообщении. Позднее ведомство отчиталось о ликвидации возгорания. Причины пожара не уточняются.

Бакинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод в Азербайджане.

В марте 2025 года на заводе также произошел пожар. МЧС Азербайджана отчитывалось об оперативной ликвидации возгорания.

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