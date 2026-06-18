Политолог: когда возобновятся переговоры РФ и США по Украине

По словам эксперта, предпосылкой для возобновления переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса является постепенное сворачивание участия Вашингтона в иранском конфликте. Дубравский обратил внимание, что президент США Дональд Трамп ведет диалог параллельно — и с Москвой, и с Киевом. Из этого следует, что новых контактов стоит ждать с обеими сторонами.
14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в скором времени прибудут в Россию. В тот же день состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.