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Политолог: когда возобновятся переговоры РФ и США по Украине

Новый раунд переговоров России и США может состояться в ближайшее время. Такой прогноз дал политолог Павел Дубравский, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг», в разговоре с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, предпосылкой для возобновления переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса является постепенное сворачивание участия Вашингтона в иранском конфликте. Дубравский обратил внимание, что президент США Дональд Трамп ведет диалог параллельно — и с Москвой, и с Киевом. Из этого следует, что новых контактов стоит ждать с обеими сторонами.

«Более того, если мы посмотрим на логику предыдущих контактов, то мы увидим, что Трамп сразу говорит как с одной, так и с другой стороной. Поэтому, если был разговор с [президентом России Владимиром] Путиным, то теперь он проходит [на полях G7] с Зеленским», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в скором времени прибудут в Россию. В тот же день состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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