Политолог: когда возобновятся переговоры РФ и США по Украине

«Более того, если мы посмотрим на логику предыдущих контактов, то мы увидим, что Трамп сразу говорит как с одной, так и с другой стороной. Поэтому, если был разговор с [президентом России Владимиром] Путиным, то теперь он проходит [на полях G7] с Зеленским», — пояснил собеседник «Ленты.ру».