FT узнала об угрозе срыва саммита ЕС из-за разногласий по Украине

Многие столицы, оказавшиеся между двух огней, призывают к спокойствию. Они стремятся как можно скорее открыть «кластеры», понимая, что их закрытие — это то, что действительно важно, но при этом не хотят рисковать и вступать в борьбу, которая продемонстрирует отсутствие единства в поддержке Киева.