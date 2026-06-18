Разногласия стран Евросоюза по поводу вступления в него Украины могут сорвать повестку проходящего 18−19 июня саммита сообщества, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Не все страны поддерживают быстрое открытие пяти кластеров. Некоторые государства-члены высказались по этому поводу, но не все разделяют мнение о необходимости столь быстрого открытия», — заявил изданию один из европейских дипломатов.
«Мы понимаем, что Украина хочет геополитической скидки на расширение, но так это не работает. Мы должны сказать нашим украинским друзьям, что таковы реалии», — отметил другой чиновник ЕС.
В то же время многие столицы призывают стороны обсуждений «к спокойствию», пишет FT. Эти страны хотят как можно скорее открыть кластеры, но не хотят вступать в обсуждения, демонстрирующие отсутствие единства в вопросе поддержки Киева.
Многие столицы, оказавшиеся между двух огней, призывают к спокойствию. Они стремятся как можно скорее открыть «кластеры», понимая, что их закрытие — это то, что действительно важно, но при этом не хотят рисковать и вступать в борьбу, которая продемонстрирует отсутствие единства в поддержке Киева.
Украина официально стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022 году. В 2024 году ЕС символически открыл переговоры, однако тогдашний венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на начало фактического диалога.
13 июня, через месяц после инаугурации нового главы правительства Петера Мадьяра, Венгрия сняла наложенное вето. Спустя два дня, 15 июня, в ЕК сообщили о начале переговоров по основным аспектам процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС.
Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что Евросоюз может развалится при вступлении Украины. «С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций», — сказал он.
Возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявил в прошлом году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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