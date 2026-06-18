Политолог оценила шансы на победу партии Нетаньяху на выборах

По ее словам, партия «Ликуд» все еще сохраняет неплохие показатели популярности. Однако этого запаса прочности может не хватить для того, чтобы собрать устойчивую коалицию после голосования. Исход выборов остается туманным, и один из возможных вариантов развития событий — уход Биньямина Нетаньяху из власти.