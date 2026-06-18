Политолог оценила шансы на победу партии Нетаньяху на выборах

«Вполне вероятной представляется потеря Биньямином Нетаньяху лидирующей позиции на израильском политическом поле», — отметила собеседница «Ленты.ру».
По ее словам, партия «Ликуд» все еще сохраняет неплохие показатели популярности. Однако этого запаса прочности может не хватить для того, чтобы собрать устойчивую коалицию после голосования. Исход выборов остается туманным, и один из возможных вариантов развития событий — уход Биньямина Нетаньяху из власти.
Ранее премьер-министр Израиля провел пресс-конференцию по итогам совместной с США военной операции против Ирана. По словам Нетаньяху, Израиль совместно с США нейтрализовал ученых-ядерщиков, обезглавил руководство Ирана, уничтожил ядерные объекты, ракеты и заводы по их производству, а также нанес удары по военной инфраструктуре, уничтожил флот и ВВС Ирана и нейтрализовал командиров «Басидж», нанеся «колоссальный ущерб» экономике Ирана.