Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам ТЭК на Украине

По данным министерства, были поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. Удар нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками большой дальности.