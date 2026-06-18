Премьер Пакистана удалил сообщение о подписании сделки США и Ирана в Швейцарии

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что очной церемонии подписания сделки не будет, поскольку стороны уже сделали это дистанционно. При этом он отмечал, что переговорные группы встретятся в Женеве для дальнейших переговоров, передает ISNA.