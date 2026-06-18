«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорты

Авиакомпания «Аэрофлот» попросила пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорты для возврата и переоформления билетов. Об этом авиаперевозчик написал в своем телеграм-канале.
«Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно. Возврат билетов, купленных у агента, возможен только по месту покупки», — говорится в сообщении.
С начала суток московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково дважды приостанавливали прием и выпуск самолетов на фоне налета беспилотников на Московский регион.
В связи с введенными ограничениями компания «Аэрофлот» сообщила об отмене и переносе части рейсов.
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