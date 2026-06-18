«Аэрофлот» попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорты

«Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно. Возврат билетов, купленных у агента, возможен только по месту покупки», — говорится в сообщении.