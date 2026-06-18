«Уничтожат на месте»: Раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу

«[Тегеран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащённого урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ будет осуществлять надзор». Пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть", — сообщил ведущий.