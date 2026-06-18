«Уничтожат на месте»: Раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу

По его словам, Иран согласился уничтожить запасы урана под контролем МАГАТЭ. Также он заявил, что Ормузский пролив немедленно открывается — никаких атак и сборов. Блокаду постепенно снимают, Ирану снова разрешают продавать нефть.
«[Тегеран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащённого урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ будет осуществлять надзор». Пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть", — сообщил ведущий.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп лично поставил подпись на копии соглашения с Ираном. Церемония прошла во время ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. Снимок подписанного документа был незамедлительно отправлен в Иран. Также кадры получили страны, выступающие посредниками в переговорах.
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