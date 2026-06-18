Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский и его администрация несут ответственность за пожар на территории Киево-Печерской лавры. По его словам, этот инцидент произошел во время удара возмездия со стороны Вооруженных сил России по объектам в Киеве. Володин утверждает, что украинские власти и Запад «разыгрывают постановки», чтобы отвлечь внимание от своих действий и сформировать негативное общественное мнение о России.