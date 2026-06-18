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Володин обвинил Зеленского в поджоге Киевской-Печерской лавры

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский и его администрация несут ответственность за пожар на территории Киево-Печерской лавры. По его словам, этот инцидент произошел во время удара возмездия со стороны Вооруженных сил России по объектам в Киеве. Володин утверждает, что украинские власти и Запад «разыгрывают постановки», чтобы отвлечь внимание от своих действий и сформировать негативное общественное мнение о России.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский и его администрация несут ответственность за пожар на территории Киево-Печерской лавры. По его словам, этот инцидент произошел во время удара возмездия со стороны Вооруженных сил России по объектам в Киеве. Володин утверждает, что украинские власти и Запад «разыгрывают постановки», чтобы отвлечь внимание от своих действий и сформировать негативное общественное мнение о России. Сообщает Лента.

В то же время, Министерство обороны России сообщило, что возгорание в лавре произошло из-за попадания ракеты, выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, который был передан Украине. По данным Минобороны, одной из причин инцидента могло стать использование ракет с истекшими сроками годности. Это заявление подчеркивает, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре, а действуют исключительно в ответ на угрозы.

Таким образом, версия Володина о том, что Зеленский и его хунта поджег лавру, противоречит официальной позиции Минобороны России, которое указывает на технические неисправности западного вооружения как на причину пожара. Важно отметить, что Киево-Печерская лавра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет огромное значение для православной церкви, что делает этот инцидент особенно чувствительным.

Россиянин отправился с друзьями на рыбалку и утонул.

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