Губернатор призвал предприятия Челябинской области открывать ясли для детей сотрудников

Алексей Текслер отметил, что такая практика становится экономически выгодной и для работодателей. С этого года по поручению президента приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ выплаты сотрудникам при рождении детей в размере до 1 миллиона рублей.