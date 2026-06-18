Губернатор призвал предприятия Челябинской области открывать ясли для детей сотрудников

В ходе ежегодного обращения к Законодательному собранию Челябинской области глава региона обозначил ключевой вектор развития — укрепление института семьи и повышение рождаемости. Основной акцент в своем выступлении Алексей Текслер сделал на создании комфортной инфраструктуры для родителей прямо на рабочих местах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
«Цель всей нашей работы — чтобы в Челябинской области было больше крепких, счастливых семей. Мы создаем условия, в которых они чувствуют заботу и поддержку», — заявил губернатор.
Особое внимание в обращении было уделено вопросу совмещения профессиональной реализации и родительства. Глава региона предложил бизнесу активнее включаться в решение демографических задач.
«Важно, чтобы в наших вузах и на наших предприятиях были ясли или небольшие детские сады временного пребывания. Это позволит родителям спокойно совмещать карьеру и воспитание», — подчеркнул губернатор.
Алексей Текслер отметил, что такая практика становится экономически выгодной и для работодателей. С этого года по поручению президента приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ выплаты сотрудникам при рождении детей в размере до 1 миллиона рублей.
«Чтобы предприятия региона все активнее внедряли собственные дополнительные меры поддержки для семей своих работников. Такие выплаты — важный показатель социальной ответственности бизнеса», — добавил глава региона.
Помимо корпоративных инициатив, серьезный рывок сделан в медицинской сфере, которая является фундаментом благополучия семей.
«Здоровье людей — ключевой фактор. Продолжительная жизнь — это важнейший вопрос демографии, материнства, детства», — акцентировал он.
Статистика модернизации здравоохранения впечатляет: с 2019 года построен и отремонтирован 481 объект. В 2025 году регион вышел на исторический максимум по объемам обновления первичного звена, охватив 100 объектов в 23 муниципалитетах.
«Мы анализировали, такого объема не было и в советское время», — отметил губернатор, приведя данные как доказательство системной работы.
В рамках поддержки материнства в регионе расширена сеть семейных многофункциональных центров (теперь их 6), оснащены 11 женских консультаций, а также продлено действие программы по выдаче подарочных наборов для новорожденных при выписке из роддома.
В завершение блока губернатор подчеркнул, что решение демографического вопроса лежит не только в плоскости финансов или инфраструктуры.
«Родительство, многодетная семья должны стать целью для человека. Это комплексный, многогранный вопрос, и очень многое зависит от ценностных установок и воспитания», — резюмировал глава региона, призвав общество и бизнес к объединению усилий ради будущего области.
Жители региона при рождении малыша также могут получить студенческий капитал. Этим правом уже воспользовались более 60 молодых родителей.