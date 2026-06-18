Fox News: запасы высокообогащенного урана в Иране уничтожат на месте

В документе также содержится положение о немедленном открытии Ормузского пролива, прекращении боевых действий и постепенном снятии блокады иранских портов. Согласно тексту, Тегерану разрешат продажу нефти на международных рынках. Помимо этого, предусматривается создание фонда восстановления Ирана объемом 300 млрд долларов. Предполагается, что его участниками станут страны Персидского залива, при этом США не будут участвовать в финансировании механизма — об этом вчера заявлял президент Дональд Трамп.